Previsioni Meteo OGGI giovedì 27 | addensamenti in aumento

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 27 maggio. Al nord nubi sparsi con possibili rovesci al pomeriggio. Al centro cieli nuvolosi con possibili schiarimenti in serata. Al sud bel tempo con presenza di nubi nel corso della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 27 maggio

Nord:

Copertura cumuliforme in graduale aumento sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci e locali temporali associati attesi tra mattina e pomeriggio, più diffusi sui rilievi e sulle zone pedemontane del triveneto; residui fenomeni potranno tuttavia estendersi anche nelle ore serali al restante territorio Veneto ed alla Romagna settentrionale. Cielo sereno o velato sul resto del nord.

Centro e Sardegna:

Tempo stabile e soleggiato con transito di innocue velature al primo mattino sulle aree peninsulari e, dalla sera, sull’isola.

Sud e Sicilia:

Sulla Sicilia estesa nuvolosità a tratti consistente con deboli piogge al mattino, ma in successivo deciso miglioramento con cielo sereno nel pomeriggio e velato da fine giornata; sul restante meridione ampi passaggi di nubi medio-alte ma poco significative senza precipitazioni associate; seguiranno ampie aperture dal pomeriggio con cielo pressoché limpido.

Temperature:

Minime in aumento al nord, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche centroccidentali, alto Lazio e Sicilia; in lieve flessione su Puglia, Basilicata ionica e Calabria tirrenica; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in rialzo su gran parte del settentrione, Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo e Sicilia tirrenica; in tenue calo su basso Salento, Calabria ionica e sul restante territorio siciliano; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali sulle regioni centromeridionali tirreniche e da quelli settentrionali sulla Puglia; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da poco mossi a mossi mar Ligure al largo, mar e canale di Sardegna, adriatico centromeridionale e ionio; generalmente poco mossi i rimanenti bacini.