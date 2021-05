Si fingono tecnici dei termosifoni e derubano 92enne di 50mila euro

Tornano in azione i falsi tecnici dei termosifoni ed è già psicosi dall’Aurelio alla Balduina. Derubata di 50mila euro una pensionata di 92 anni

Scatta la psicosi a Roma, dall’Aurelio alla Balduina per l’incubo di falsi tecnici che derubano persone anziane dopo averle raggirate. Si tratta di falsi tecnici dei termosifoni che con la scusa di un sopralluogo raggirano anziani e poi li derubano dopo averle convinte ad aprire la cassaforte. È accaduto a inizio maggio all’Aurelio, e poi nei giorni a seguire. Ma l’ultima a farne le spese, due giorni fa, è stata una donna di 92 anni in zona Balduina, in via Lattanzio.

L’anziana, prima di pranzo, ha aperto a due giovani che le si sono presentati sotto le spoglie di tecnici dei termosifoni, addetti al controllo dell’impianto di riscaldamento. A denunciare l’accaduta è stata la stessa anziana, dopo essersi resa conto che le avevano rubato gioielli e orologi custoditi nella cassaforte.

Stesso modus operandi dei furti al quartiere Aurelio e in altre case che fa pensare che dietro vi sia un’unica mano. I militari stanno svolgendo indagini anche tramite telecamere del condominio e altri impianti che si trovano lungo vie vicine per capire la dinamica prima e dopo la truffa.

La Polizia scientifica ha eseguito un sopralluogo a casa della 92enne ma anche nell’androne del palazzo per scovare eventuali tracce. Ancora da chiarire se i truffatori abbiano convinto l’anziana donna a farli entrare in casa mostrandole qualche tesserino o se l’abbiano “accalappiata” in precedenza, in modo da allontanare eventuali sospetti su una visita arrivata all’improvviso.

Quel che è certo, per ciò che concerne i furti all’Aurelio, dove una coppia di over 80 fu derubata, i ladri sapevano che in casa c’era una cassaforte con alcune migliaia di euro. Questo farebbe ipotizzare che i due abbiano un complice o comunque una rete di informazioni attendibile.

Leggi anche:—>Stupra una studentessa, in manette imprenditore farmaceutico

In ogni caso si è trattato di un raggiro ben organizzato, che è riuscito a funzionare su vittime fragili che hanno realizzato del furto solo troppo tardi.