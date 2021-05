Stupra una studentessa, in manette imprenditore farmaceutico

Un imprenditore farmaceutico è in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una studentessa 21enne. Ecco cos’è successo

I carabinieri di Milano hanno arrestato un imprenditore farmaceutico di 50 anni per stupro. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, lesioni personali aggravate. Il 50enne è amministratore unico di una nota impresa farmaceutica di Milano. L’inchiesta è scattata dalla denuncia di una studentessa 21enne.

La ragazza ha raccontato che l’uomo l’aveva invitata a una riunione di lavoro tra imprenditori per uno stage e che, dopo aver preso un caffè aveva perso i sensi. Si era poi risvegliata a casa intontita e con addosso i vestiti che aveva messo la sera prima.

Durante la perquisizione in casa dell’uomo i carabinieri avevano trovato, nascoste in cucina, due confezioni dell’ansiolitico “Bromazepam”. I carabinieri in collaborazione con quelli del Nucleo Investigativo di Milano, hanno poi appurato, analizzando tabulati telefonici, immagini delle telecamere di video sorveglianza e dati gps sullo smartwatch della ragazza ecc., che l’uomo il 26 marzo, dopo aver invitato la studentessa al finto incontro lavorativo, le aveva somministrato una forte dose di benzodiazepine, mischiandola in caffè e succo d’arancia, e causandole un’intossicazione con avvelenamento.

Leggi anche:—>19enne morta precipitando dal ponte: spuntano foto e video hard

L’uomo avrebbe fatto tutto questo, come dicono i militari, «per privarla della libertà personale, trattenendola presso la propria abitazione contro la sua volontà fino al mattino seguente, porla in uno stato di incapacità di volere e di agire per abusarne e fotografarla». L’uomo, agitato per l’esito della perquisizione e delle indagini aveva anche cercato di crearsi un alibi, consigliando a familiari e amici di fare dichiarazioni compiacenti e accusare la 21enne di tentata estorsione.

I militari stanno facendo ulteriori accertamenti per scoprire se in passato altre donne potrebbero aver subito abusi da parte dell’uomo con lo stesso modus operandi.