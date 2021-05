Si spara con la pistola del padre Carabiniere: muore ragazzino di 11 anni

Un ragazzino di 11 anni, figlio di un carabiniere, è morto oggi nella sua abitazione in provincia di Pisa dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa, con l’arma del padre.

Tragedia in una villetta di Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa: un bambino di 11 anni è morto per un colpo di arma da fuoco. Sarebbe stato lo stesso bambino ad esplodere il colpo mortale. La pistola sarebbe del padre carabiniere. Il dramma è avvenuto intorno alle 13.30.

Il bambino sarebbe riuscito ad impossessarsi dell’arma che era probabilmente già carica. Sentita l’esplosione i familiari sono accorsi ed hanno chiamato i soccorsi: i sanitari del 118 però non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini del comando provinciale dell’Arma.