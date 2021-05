Bollettino coronavirus 22 maggio: 4.717 contagi, 125 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 22 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 4.717 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.218. Sono invece 125 le vittime in un giorno – di cui 24 della Campania relative ai mesi scorsi ed emerse da una verifica delle Asl -, mentre ieri erano state 218 (con 85 della Campania relative ai mesi scorsi).

Sono 286.603 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 269.744. Il tasso di positività è dell’1,6%, in calo rispetto all’1,9% di ieri (-0,3%). In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 64 (ieri 51). Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno nelle ultime 24 ore.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.188.190, i morti 125.153. I dimessi ed i guariti sono 3.779.293, (+12.633 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 283.744 (-8.044). In isolamento domiciliare ci sono 272.826 persone. Con l’1,6% delle ultime 24 ore il tasso di positività – rapporto casi-tamponi – è al livello minimo del 2021.

Le Regioni

In Campania ancora in calo incidenza, 565 positivi

Sono 565 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 13.519 tamponi molecolari esaminati. Continua, dunque, a calare il tasso di incidenza che ieri era pari al 4.54% ed oggi è 4.17%. Anche oggi, nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania c’è un ‘riconteggio’ dei decessi: sono 29 ma, si spiega, 24 si evincono da un’ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti. Le persone che risultano guarite sono 2333. In merito alla situazione degli ospedali, continuano a calare i posti letto occupati nelle terapie intensive (oggi 82 e ieri 87) e di degenza (oggi 1011 e ieri 1042).

Lazio, 494 nuovi casi, 244 a Roma

“Oggi su oltre 13mila tamponi nel Lazio (-591) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 494 nuovi casi positivi (+23), i decessi sono 7 (-4), i ricoverati sono 1.283 (-40). I guariti 1.080, le terapie intensive sono 195 (-10). Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% i casi a Roma città sono a quota 244″. Così l’assessore regionale alla Sanita del Lazio Alessio D’Amato, il quale aggiunge che “aumentano lievemente i casi rispetto a ieri”.

In Piemonte 400 positivi, tasso all’1,6%

Sono 400 i nuovi casi di Covid accertati in Piemonte, con un tasso di positività dell’1,6% rispetto ai 25.284 tamponi diagnostici processati (18.082 antigenici), secondo i dati diffusi dall’Unità di crisi della Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 105 (-1 rispetto a ieri). negli altri reparti 893 (-45 rispetto). Quattro i decessi, +743 i guariti, 7.211 le persone in isolamento domiciliare, 8.209 gli attualmente positivi. Dall’inizio della pandemia, in Piemonte sono stati registrati 362.216 casi positivi, 342.430 guariti, 11.577 vittime.

Puglia, 399 casi, 9 morti

Crescono oggi in Puglia i nuovi casi di covid 19 ma sale anche il numero dei test. Calano i decessi. Costante la crescita dei guariti e diminuiscono ancora gli attuali positivi. Prosegue la flessione dei ricoverati. E’ quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 8.977 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 399 contagi: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia Bat, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.Ieri i nuovi casi erano 366 su 8.415 test. Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

In Toscana 358 nuovi casi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 358 su 22.050 test di cui 11.180 tamponi molecolari e 10.870 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente Eugenio Giani nel suo consueto report sui social. I nuovi casi registrati in Toscana sono in calo rispetto a ieri così come il tasso di positività a fronte di un numero minore di test: nel precedente report i contagi giornalieri erano 392 su 20.554 tamponi, con un’incidenza di nuovi positivi dell’1,91% (5,4% sulle prime diagnosi).

In Emilia-Romagna 340 nuovi casi e 11 morti

Va avanti in Emilia-Romagna il calo di ricoverati per Covid-19 negli ospedali e resta basso il numero di nuovi contagi di Coronavirus. I positivi rilevati nelle ultime 24 ore con 25.228 tamponi sono 340, età media 37,7 anni. I ricoveri in terapia intensiva sono 126 (-1), 791 negli altri reparti (-60). Ma si registrano altri 11 morti, di età compresa tra 55 e 96 anni. La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Bologna con 71 nuovi casi (più altri sei del comprensorio imolese), seguita da Modena (66), Reggio Emilia (62), Parma (45) e Ravenna (24); poi Rimini e Cesena (entrambe con 18 casi), quindi Forlì (13), Ferrara (9), Piacenza (8). I casi attivi, cioè i malati effettivi, scendono sotto quota 20mila: sono 19.338 (-1.869 rispetto a ieri), di cui il 95,3% in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i vaccini, alle 14 risultano somministrate complessivamente 2.352.699 dosi. Poco più di 800mila i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale.

Basilicata, 67 contagi e 0 decessi

In Basilicata sono 67 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.058 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 121. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.396 (-54), di cui 4.307 in isolamento domiciliare. Sono 20.435 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 89 (-2): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di malattie infettive, 26 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 17 nel reparto di malattie infettive, 10 in pneumologia, 2 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 5. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 349.855 tamponi molecolari, di cui 321.260 sono risultati negativi, e sono state testate 199.999 persone.

In Sardegna 35 nuovi casi di positività, un decesso

In Sardegna sono 35 i nuovi casi di Coronavirus accertati dall’Unità di crisi regionale, 2.553 i test in più eseguiti, mentre si registra un nuovo decesso. I pazienti ricoverati sono 184 (-2), 32 (-3) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.268 e i guariti in più 90. Dei 56.409 casi positivi complessivamente accertati, 14.735 (+10) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.604 (+12) nel Sud Sardegna, 5.136 a Oristano, 10.816 (+2) a Nuoro, 17.104 (+11) a Sassari.

