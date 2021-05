Accoltellato durante lite per una ragazza: 23enne in gravi condizioni

Un ventitreenne è stato accoltellato da un coetaneo ieri sera nel quartiere San Lorenzo di Roma. L’aggressione è arrivata al culmine di una lite per una ragazza. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, mentre l’autore del gesto è stato arrestato. L’accusa è di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Paura nel quartiere San Lorenzo, uno dei più praticati dalla movida a Roma, nel primo week-end in cui il coprifuoco è slittato alle 23.00. Una lite tra giovanissimi in tarda serata – in base alle prime indiscrezioni nata per una ragazza – è culminata con un accoltellamento ai danni di un ventitreenne. La vittima ha riportato numerose ferite ed è stata prontamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118. Immediata la corsa in ospedale, dove attualmente si trova in gravi condizioni. È stato arrestato, intanto, il coetaneo colpevole di averlo aggredito. È un volto già noto alle forze dell’ordine ed ha posto resistenza al momento del fermo. Adesso dovrà rispondere all’accusa di tentato omicidio.