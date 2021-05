Scontro tra auto: muore un bambino di 8 anni, madre e fratello ricoverati

Scontro tra auto: muore un bambino di 8 anni. Un’ora prima sulla stessa strada ma corsia opposta, un altro incidente mortale

Un bambino di soli 8 anni ha perso la vita ieri sera in ospedale per via delle ferite riportate a seguito di un terribile incidente occorso sulla Statale 16 a Bari. A quanto pare, il bambino era in auto col fratellino e la madre.

Il fratellino e la donna sono ricoverati in ospedale in codice rosso, ma non rischierebbero la vita. Da una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato causato da un tamponamento.

L’incidente si è verificato verso le 18, un’ora dopo un altro incidente in cui è morto un motociclista di 36 anni sulla corsia opposta della stessa strada. Si ipotizza che il tamponamento possa essere avvenuto perché alcune auto hanno rallentato per capire cosa fosse successo sulla corsia dove si era verificato il primo incidente.