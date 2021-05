Da sole 24 ore in Italia, prende il reddito di cittadinanza e torna in Romania

In Italia da sole 24 ore, ha ottenuto il reddito di cittadinanza ed è poi tornato in Romania. Il 29enne è stato denunciato.

Non ha mai vissuto in Italia, il 29enne che ha ottenuto il reddito di cittadinanza ed è, subito dopo, tornato in Romania. L’uomo, infatti, è arrivato in Piemonte solo 24 ore prima presentare tutti i documenti necessari per inviare la richiesta di cittadinanza.

Furbetti del reddito di cittadinanza

Il 29enne romeno rientra a tutti gli effetti tra i furbetti del reddito di cittadinanza. Non aveva alcun diritto a ricevere tale sussidio ma, in realtà, lo percepiva da metà 2020. Ma, l’uomo non ha agito da solo. Aveva, infatti, un complice residente in provincia di Vercelli che custodiva la sua tessera e a lui era stato affidato il compito di prelevare il denaro. Il 29enne è stato denunciato e dovrà restituire tutti i soldi percepiti sino ad ora.

Questo, però, non è l’unico caso. Su tremila richieste, i Carabinieri di Vercelli hanno scovato altri cento furbetti. Dalle ricerche è emerso che i cosiddetti «furbetti del reddito di cittadinanza» hanno causato allo Stato italiano un danno che supera i 400 mila euro.