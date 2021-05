Maxi rissa e assembramenti alla Loggia dei Mercanti: doppia operazione di polizia per allontanare i ragazzi. Ecco cos’è successo

Maxi rissa e assembramenti alla Loggia dei Mercanti a Milano. La polizia ha dovuto eseguire un doppio blitz ieri pomeriggio, sabato 22 maggio per disperdere un grande gruppo di giovani che ha creato forti problemi all’ordine pubblico tra Duomo e via Orefici. Verso le 17 i poliziotti sono dovuti intervenire per disperdere un centinaio di ragazzi (in maggioranza stranieri) che si trovavano alle spalle della Loggia dei Mercanti.

Leggi anche:—>L’incubo della 21enne narcotizzata e stuprata:«Dopo il caffè ero debole e ho perso i sensi»

Dopo un’ora e mezza, gli stessi hanno dovuto interrompere una rissa esplosa tra circa 50 stranieri che poi si sono dispersi tra le vie del centro. È degli ultimi giorni la denuncia dell’Anpi di bivacchi e degrado in piazza Mercanti dopo la realizzazione del piano dell’architetta Cini Boeri «con le venti sedute di marmo, pensate per offrire al passante un momento di riflessione, subito prese a prestito dai clienti del vicino McDonald’s e trasformate in improvvisati dehors del locale».