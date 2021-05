Chiara perde la vita a 18 anni: era figlia di Fabrizio Meoni, campione di moto morto nella Dakar 2005. Ecco cos’è accaduto

È morta a soli 18 anni a causa di una malattia Chiara Meoni, figlia del campione di moto Fabrizio, che perse a sua volta la vita nel 2005 nella Parigi-Dakar che aveva vinto per ben due volte. A comunicare la notizia del decesso della 18enne è Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo), comune in cui abita la famiglia Meoni.

Il sindaco ha annunciato che domani vi sarà una giornata di lutto cittadino. «Cara Chiara», scrive il primo cittadino si Fb, «sapevi di aver avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui». Tutta la comunità è accanto alla madre Elena e al fratello Gioele. Tantissimi i motociclisti che stanno giungendo a Castiglion Fiorentino da tutta Italia. Fabrizio Meoni era un uomo che si occupava molto di solidarietà e il decesso della figlia ha lasciato sconcertati anche molti volontari di “Solidarietà in buone mani” che da molto tempo realizza opere di bene in particolare in Africa e in Perù.