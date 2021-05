Antonio Di Fazio, il manager accusato di stupro: altre presunte vittime sentite dal pm

È iniziata l’audizione in Procura a Milano di altre presunte vittime di Antonio Di Fazio, l’imprenditore farmaceutico in carcere da tre giorni per aver violentato, nel suo appartamento in centro a Milano, una studentessa di 21 anni, dopo averla resa incosciente con una dose massiccia di tranquillanti, per poi fotografarla.

Al momento sono giunte altre due ragazze, pronte ad essere aascoltate dagli inquirenti e dagli investigatori. Sono tre le giovani in totale, per ora, che sarebbero pronte a denunciare, mettendo a verbale presunte violenze subite con lo stesso ‘schema’ da parte di Di Fazio.

Le altre ragazze pronte a denunciare

Le ragazze vengono ascoltate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, alla presenza anche dei carabinieri che conducono l’inchiesta. Dopo che sabato scorso si è saputo dell’arresto dell’ormai ex amministratore unico della Global Farma, e grazie all’appello lanciato dagli inquirenti a rivolgersi ai carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte e del Nucleo operativo, tre giovani, anche loro studentesse ventenni, si sono dette pronte a denunciare.

Sempre lo stesso modus operandi

Il sospetto è che di Fazio abbia applicato sempre uno ‘schema’ simile a quello ricostruito nell’ordinanza cautelare firmata dal gip Chiara Valori: prima l’invito in azienda e poi a casa con l’offerta di uno stage formativo e il riferimento a un incontro con altri ‘fantomatici’ imprenditori, in seguito l’uso di tranquillanti sciolti in dosi altissime nelle bevande, tanto da rendere incoscienti le giovani, e infine gli abusi e le fotografie scattate alle vittime e tenute come dei “trofei”. Attraverso le analisi dei dispositivi informatici, da cui sono venute a galla molte altre immagini oltre alle 54 di cui già parlava il gip, gli investigatori stanno lavorando per identificare altre vittime.

Intanto, nel corso delle indagini l’imprenditore aveva provato a difendersi parlando di un’estorsione che avrebbe subito dalla 21enne e dai suoi familiari, per la quale aveva addirittura sporto denuncia. Estorsione che, stando agli accertamenti, non si è mai verificata. Inoltre, Di fazio avrebbe anche indotto il figlio minorenne “a rendere dichiarazioni compiacenti”, così come la madre e la sorella, pur di “stravolgere” quanto era accaduto.