Mottarone, la figlia di Zorloni scrive una dedica al padre:«Faremo pace lassù. Ci abbracceremo nella prossima vita». Ecco cosa ha scritto

Dopo la terribile tragedia verificatasi ieri a Mottarone, dove sono morte 14 persone, la figlia maggiore del 55enne Vittorio Zorloni, Angelica, ha scritto un post su Facebook dedicato al padre rimasto ucciso nell’incidente con la compagna di 37 anni, Elisabetta Persanini e il figlio Mattia, 5 anni, deceduto in ospedale. «So che da lassù adesso faremo finalmente pace perché, semplicemente, in questa vita non eravamo destinati a riuscire a parlarci in modo giusto», scrive Angelica.

La donna era nata da una precedente relazione di Zorloni ha dato il suo addio al papà tramite social, scrivendo ancora: «Papà, ironia della sorte oggi io ero sul versante opposto della montagna con la mia famiglia, voi avete pensato di andare finalmente a farvi un bel giro in funivia nel primo giorno di sole e libertà e invece le nostre strade si sono divise per sempre».

Angelica ha raccontato delle incomprensioni avute col padre e ha detto:«Comunque papà ti ho amato tanto e per questo mi facevi così arrabbiare e so che anche tu mi hai amata tanto», e «anche se non leggerai mai queste parole c’è una cosa più grande e potente che ci legherà in eterno».

Leggi anche:—>Tragedia Mottarone, il procuratore: si ipotizza cavo spezzato e freni non hanno funzionato

Poi l’addio anche al piccolo Mattia: «Oggi diventi un angelo meraviglioso e tanto prezioso, accompagnato dalla tua mamma, vi porto nel cuore come solo le cose belle si possono portare».