Rinvenuto cadavere di uomo in un dinosauro di cartapesta: polizia indaga. La famiglia dell’uomo ritrovato morto lo aveva dato per disperso

La polizia di Barcellona sta investigando sul decesso di un uomo di 39 anni il cui cadavere è stato rinvenuto dentro una statua di dinosauro di cartapesta. A segnalare la cosa un padre che era in visita alla statua col figlio e da lì hanno sentito provenire un odore molto forte, poi l’uomo aveva guardato attraverso una fessura nella gamba della statua e ha notato il corpo del 39enne.

Da quanto si apprende, l’uomo ritrovato morto era considerato disperso dalla sua famiglia. La statua è stata rimossa dal luogo in cui si trovava per pubblicizzare un vecchio cinema ed è ora sottoposta a sequestro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il cadavere e si è dovuta aprire la statua dello stegosauro. Secondo alcune ipotesi, potrebbe essere un incidente: la vittima forse stava provando a riprendere il suo cellulare caduto nella statua restandovi intrappolato senza poter chiedere aiuto.

I poliziotti hanno però detto di non sapere come l’uomo possa essere finito nella statua e sono in attesa dell’autopsia per capire come sia avvenuta la morte. Sul corpo al momento non sono stati trovati segni di violenza.