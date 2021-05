Saki Sudo arrestata: la pornostar è accusata di aver avvelenato il marito

La 25enne pornostar giapponese è accusata di aver avvelenato con dei farmaci stimolanti suo marito, 77enne, morto nel 2018.

La pornostar Saki Sudo è stata arrestata perché principale sospettata della morte di Kosuke Nozaki, l’uomo che aveva sposato solo tre mesi prima. La 25enne è accusata di aver avvelenato con dei farmaci stimolanti suo marito, un 77enne benestante conosciuto anche con il «Don Giovanni di Kishu».

La vicenda

La morte di Kosuke Nozaki risale al 2018, ma la 25enne è stata arrestata solo poche settimane fa. Il 24 maggio del 2018, la 25enne ha trovato il corpo di suo marito privo di vita su un divano nella camera da letto della villa nella quale vivevano. L’autopsia ha permesso di trovare nel corpo del magnate del settore immobiliare una quantità eccessiva di farmaci stimolanti. La Polizia, durante le indagini, ha avuto modo di scoprire anche che, nella cronologia del telefono di Saki Sudo vi erano ricerche su farmaci stimolanti. La stessa avrebbe utilizzato i social network per acquistarli.

Kosuke Nozaki, prima di sposare la giovane 25enne, era stato messo in guardia dai suoi amici. Il 77enne non era solo attivo nel mondo dell’immobiliare, ma gestiva anche una società di alcolici e di prestiti. Era uno scrittore e, nella sua autobiografia dal titolo «Don Juan of Kishu» sottolineava il suo amore per le donne, dispensava consigli su come conquistare studentesse universitarie e hostess. Prima di essere arrestata, stando a quanto riportano i quotidiani locali, Saki Sudo era in trattativa per dividere con la Prefettura 1, 3 miliardi di yen di donazione. Questo il volere del marito, come riportato nel testamento. Intanto, la 25enne subito dopo la morte di Kosuke Nozaki si è nominata presidente di tutte le società in possesso del marito e pare che stesse nel frattempo organizzando una fuga dal Giappone.