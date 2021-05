Ferrara (M5S) su migranti: «Ennesimo rinvio, a giugno accordo Ue anche senza sovranisti». Ecco che cosa ha detto

«Sul tema dei migranti al Consiglio europeo è andato in scena l’ennesimo rinvio che lascia l’amaro in bocca. Molti leader non riconoscono che il fenomeno migratorio riguardi e coinvolga tutta l’Europa e non solo i Paesi mediterranei», afferma l’europarlamentare M5S Laura Ferrara. «Questa visione miope ha penalizzato negli ultimi 10 anni i Paesi geograficamente più esposti al fenomeno migratorio come l’Italia, la Spagna, Malta e la Grecia lasciati soli a gestire costi e responsabilità degli oneri legati alle operazioni di soccorso e di accoglienza. Questo atteggiamento di chiusura, anche solo alla discussione, è figlio di ragioni propagandistiche che ledono la leale collaborazione fra Stati membri».

«Fa bene, dunque», continua Ferrara, «il presidente del Consiglio Mario Draghi a insistere nell’inserire i negoziati per il nuovo patto per l’asilo e la migrazione nell’agenda ufficiale del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno. I leader europei devono esprimersi su questo tema e negoziare un accordo sulla riforma del sistema europeo comune di asilo, che da troppo tempo langue nei cassetti di Bruxelles. Se i Paesi sovranisti dovessero opporsi allora dovrebbero pagare a caro prezzo le conseguenze del loro egoismo».

«Il Movimento 5 Stelle si batterà per introdurre un meccanismo di redistribuzione dei richiedenti asilo che sia automatico e obbligatorio per tutti gli Stati membri. Solo così si attuerà davvero nella pratica quella solidarietà tra Stati membri invocata nei Trattati», chiosa.