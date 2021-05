Sono 3,5 milioni le vittime di Covid in tutto il mondo. I casi invece salgono a 167 milioni.

Le persone morte a causa del coronavirus sono quasi 3,5 milioni, per l’esattezza 3.469.640, dall’inizio della pandemia più di un anno fa. Lo rilevano i dati della Johns Hopkins University. Ma l’Oms rettifica, “sono almeno il doppio, il triplo di quelle ufficiali” le persone che sono morte direttamente o indirettamente a causa del virus. A sottolinearlo è Samira Asma parlando proprio delle statistiche ufficiali a Ginevra. Secondo l’organizzazione internazionale, infatti, il bilancio potrebbe essere “significativamente sottostimato”.

I casi totali sono 167.117.164, mentre oltre 1 miliardo e 670 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate. Nel complesso sono guarite più di 95milioni.

Gli Stati Uniti restano in testa alla classifica dei Paesi con più casi (33.143.246) e più vittime (590.529 ), seguiti dall‘India (26.752.447 e 303.720), che supera infatti il Brasile (16.120.756 e 449.858) e dalla Francia (5.667.331 e 108.819). La situazione in India è sempre più grave con oltre 4mila morti al giorno, dove scarseggiano mezzi e medicinali per fronteggiare questa ondata. Nel frattempo, il governo giapponese estende lo stato di emergenza fino alla fine di maggio a causa di questa situazione ancora preoccupante.