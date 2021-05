Maria De Filippi sconvolta al trono over | Non era mai accaduto a Uomini e Donne | Drastica decisione

Uomini e Donne continua a regalare grossi colpi di scena e ad appassionare milioni di telespettatori ogni giorno. Questa edizione che si appresta a terminare ha regalato inaspettati risvolti e i protagonisti del trono over si sono dati particolarmente da fare. A tenere nuovamente banco negli studi Mediaset, a sorpresa, è stato il cavaliere Riccardo Guarnieri che, dopo aver intrapreso una conoscenza con la dama Roberta Di Padua, è ritornato li dove tutto era iniziato per ufficializzare la fine della sua storia d’amore.

Riccardo contro tutti al trono over di uomini e donne

Durante le registrazioni, nel bel mezzo degli accesi scontri e confronti, Riccardo è stato protagonista, insieme al napoletano Armando, accusato dal primo di essere molto vicino a Roberta, di un infuocato battibecco che a detta di un’ex dama è sfociato in una rissa. I due si sono avvicinati urlando con fare violento, tant’è che per la prima volta, la padrona di casa Maria De Filippi e la sua redazione, ha optato per un taglio della ripresa. A raccontare il tutto è stata l’ex protagonista Valentina Autiero, molto amica di Roberta:”Come mai non l’hanno mandata? Sono finiti quasi a botte, muso a muso mi ha detto. Hanno tagliato tutto.La lite me l’ha raccontata Roberta. Mi ha detto che si sono avvicinati ma l’hanno tagliata integralmente. Non so cosa abbia scatenato la lite”- ha raccontato la romana che da tempo ha abbandonato il parterre femminile del trono over.