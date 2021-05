Massacrata con una serie di colpi in testa: omicidio a Roma

La vittima è Lorella Tomei, 63 anni. E’ stata trovata morta nel suo letto dai carabinieri. Al vaglio la posizione del marito, che sarebbe affetto da problemi psichici.

Notte di sangue alla Balduina, quartiere residenziale di Roma, a pochi chilometri di distanza dal Vaticano. Lorella Tomei, 63 anni, è stata trovata morta nel suo letto dai carabinieri della Compagnia Trionfale. Ad avvertire i militari il figlio della donna, avvisato dal padre, che aveva parlato di un malore. Ma la situazione era ben diversa: la 63enne era stata – secondo le prime informazioni – colpita ripetutamente alla testa, forse con delle suppellettili.

Accanto a lei il marito, Gianluca Ciardelli, 61 anni. Giornalista e autore Rai, in cura per problemi psichici, nel 2019 si lanciò a tutta velocità in piazza San Pietro in sella a un motorino Sh superando varchi d’accesso e transenne per raggiungere l’emiciclo. L’uomo, la cui posizione è al vaglio, si trova in ospedale piantonato dai carabinieri.