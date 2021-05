Spedizione punitiva, 18enne legato a un albero e pestato: condannata anche l’influencer Christina Bertevello

Spedizione punitiva nei confronti di un 18enne: attirato dal gruppo, è stato legato a un albero e pestato per uno “sgarro”, un debito di droga. Sette i condannati, tra cui anche l’influencer Christina Bertevello.

Condannata la 21enne influencer da 700mila followers, Christina Bertevello. Insieme a lei anche altri sei giovani, tra cui il fidanzato Omar Ampollo. Il gruppetto è accusato di aver organizzato e partecipato al pestaggio di un diciottenne, per un regolamento di conti. Una vera e propria spedizione puntiva messa in atto a seguito di un presunto debito di droga, una vendetta nata dopo che la vittima aveva fatto la spia a uno spacciatore. L’episodio è avvenuto un anno e mezzo fa in provincia di Varese.

Tre anni per l’influencer da 700mila followers

Nel mese di novembre 2019 un ragazzo di appena 18 anni era diventato l’obiettivo di una spedizione punitiva. La sua colpa era quella di aver fatto uno “sgarro”, relativo a un debito di droga e all’aver fatto la “spia” a uno spacciatore. Per questo, un gruppetto di 7 giovani aveva deciso di punirlo, organizzando una violenta aggressione per la quale, oggi, sono tutti condannati.

Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri di Gallarate. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, sarebbe coinvolta anche la nota influencer Christina Bertevello, 21enne con oltre 700mila follower su Instagram. Secondo quanto si apprende, la giovane avrebbe accompagnato la vittima a un bancomat per farsi consegnare un prelievo del valore di 800 euro. La somma, poi, sarebbe finita nelle mani del suo fidanzato 24enne, che doveva saldare un debito di droga.

La spedizione punitiva, però, sarebbe avvenuta in un bosco. Attirato inizialmente dal fidanzato di Christina Bertevello mentre si trovava in un pub di Somma Lombardo (Varese), il 18enne sarebbe stato aggredito, legato a un albero, preso a calci e anche a bastonate. A seguire poi le minacce, mentre con un trapano gli sarebbe stato distrutto lo smartphone.

Alla luce di ciò, i sette aguzzini sono stati condannati con pene che vanno da tre anni e quattro mesi a tre anni e sette mesi. Ad Omar Ampollo, che ha patteggiato, sarebbe toccata la condanna più alta. L’influencer e altri tre amici, invece, sono stati condannati a tre anni e quattro mesi col rito abbreviato. Sulla condanna, il legale di Christina Bertevello ha già reso noto che verrà fatto ricorso, “essendo lei incensurata” e dato che “l giudice ha ritenuto tutti praticamente colpevoli allo stesso modo”.