Gigi Proietti, scandalo cimiteri Roma: nessun posto per le sue ceneri, sepolto in Umbria. Ecco cos’è successo

Nei cimiteri di Roma non c’è posto per le ceneri di Gigi Proietti, morto il 2 novembre 2020 all’età di 80 anni. Come riporta Repubblica, lo scandalo delle cremazioni e delle sepolture a Roma interessa anche l’attore. La sua bara, come quella di moltissimi altri cittadini, rischiava di restare per mesi nei magazzini in attesa, fino alla scelta di portarla fuori regione.

La bara di Gigi Proietti è ora provvisoriamente accanto a quella di Romano e Giovanna, i suoi genitori, a Porchiano del Monte, una frazione di Amelia (Terni). Le sue ceneri non sono ancora tornate a Roma e si trovano in Umbria in attesa di un posto al cimitero Verano dedicato agli Artisti in cui riposano Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Nino Manfredi, Alberto Sordi.