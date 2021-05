Offende e picchia carabinieri: arrestato 55enne, giudice gli toglie reddito cittadinanza. Ecco cos’è successo

Un uomo di 55 anni è finito in manette dopo un’aggressione ai carabinieri occorsa a Roma in un residence al Divino Amore. I militari erano intervenuti per bloccare una rissa, ma sono stati assaliti con insulti e pugni. Il 55enne è stato arrestato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

È successo ieri sera: era in corso una lite tra un pregiudicato e un’altra persona e i carabinieri erano intervenuti. Ma l’uomo di 55 anni si è gettato contro i militari assalendoli.

Stamane il giudice ha tolto all’uomo il reddito di cittadinanza ed è stato condannato a 8 mesi di carcere. L’arrestato infatti, disoccupato, percepiva il reddito di cittadinanza e il giudice ha disposto la sospensione del beneficio comunicandolo all’Inps.