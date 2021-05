Caso Roberta Siragusa, spunta un video in cui un uomo le dà fuoco

Depositato nell’incidente probatorio un video con le immagini degli ultimi istanti di vita di Roberta Siragusa.

Una nuova prova nel caso di Roberta Siragusa, bruciata viva lo scorso gennaio 2021. Si tratta di un video che ritrae gli ultimi istanti di vita della 18enne, nelle immagini si vede chiaramente che un uomo le butta della benzina addosso e poi le dà fuoco. Il filmato, ripreso dalle videocamere piazzate fuori a un bar vicino al campo sportivo di Caccamo dove è avvenuto il delitto, è stato depositato nell’incidente probatorio in corso davanti al gip di Termini Imerese.

Le accuse di cui deve rispondere l’ex fidanzato di Roberta

L’ex fidanzato della vittima, Pietro Morreale, nel processo è imputato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Per questo è in carcere dallo scorso gennaio. Nel corso delle indagini la sua posizione si è aggravata sempre di più, tanto che nel lavandino di casa sua, al piano terra, sono state trovate tracce di sangue ricollegabili a Roberta Siragusa e anche nel freno a mano della sua auto.

L’ipotesi degli inquirenti è che Morreale – in uno dei suoi ormai appurati attacchi di gelosia – abbia colpito la giovane, poi le avrebbe dato fuoco, e infine avrebbe gettato il corpo in un dirupo dopo averlo trasportato in macchina. Il 19enne si è sempre dichiarato innocente, e ha sempre raccontato che la vittima, dopo una violenta discussione, si era data fuoco da sola. È stato poi lo stesso Morreale a portare i carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo.

Roberta era viva quando le hanno dato fuoco

Quel che sembra certo dal video è che la ragazza era ancora viva quando l’uomo che si vede nelle immagini le ha dato fuoco. Prima era stata picchiata e colpita con un oggetto contundente, come dimostra l’autopsia eseguita sul suo corpo. Resta da capire se la figura ripresa dalle videocamere sia quella di Morreale, o quella di un suo complice.

Ma ciò che ha determinato la morte della vittima, stando agli accertamenti del medico legale, sono state le lesioni determinate dalle bruciature. Questo è quanto emerso sempre nel corso dell’incidente probatorio, a cui hanno assistito anche i legali della famiglia di Roberta, Giuseppe Canzone e Sergio Burgio.