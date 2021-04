Caso Roberta Siragusa, rinvenute tracce di sangue nell’auto del fidanzato. Si aggrava posizione di Pietro Morreale

Si aggrava la posizione di Pietro Morreale, 19 anni, fidanzato di Roberta Siragusa, 17enne uccisa a Caccamo (Palermo) tra il 23 e il 24 gennaio scorsi. Si ipotizza sia stata assassinata nel campo sportivo e il suo cadavere caricato in auto, per poi essere gettato in un dirupo.

È quanto emerge dalle analisi dei carabinieri del Ris di Messina che hanno depositato il rapporto delle indagini scientifici sui reperti acquisiti nei luoghi in cui è avvenuto l’omicidio.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Pietro Morreale, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata, sarebbe stato al campo sportivo con lei. Lì era parcheggiata la Fiat Punto. Quel che bisogna chiarire è se il giovane abbia avuto un eventuale complice.

Nel lavandino di casa di Pietro Morreale, al piano terra, sono state trovate tracce di sangue ricollegabili a Roberta Siragusa e anche nel freno a mano dell’auto. Nel campo sportivo sono state trovati pezzi di bottiglia che contenevano tracce di benzina. Stesse tracce anche su pezzi di vestiti, zip di cerniera e reggiseno, tutte cose ritrovate al campo sportivo.