Un uomo di origini cinesi du 46 anni è morto accoltellato da un connazionale, che è già stato fermato dalla polizia. I due stavano litigando, l’aggressione è avvenuta in strada, in piazza della Repubblica, a Torino, non lontano dalle Porte Palatine. Gli agenti sul posto sono al lavoro per accertare quanto accaduto. Lo rende noto la Questura del capoluogo piemontese.