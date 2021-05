Scontrino salato: caffé, cola e acqua 46 euro. Il padrone del locale:«Bastava leggere i prezzi». È accaduto a Positano

Una cliente, indignata per quanto ha dovuto pagare in un bar a Positano, ha pubblicato lo scontrino sui social. La donna ha sborsato 46 euro per 2 caffè, 2 Coca-Cola e una bottiglietta d’acqua frizzante. Il caso è venuto fuori ieri, dopo che una donna ha pubblicato lo scontrino sui social. Il proprietario del locale di Positano, però, difende la politica dei caffè a 10 euro ognuno.

L’uomo ha detto a Positano News:«Bastava consultare i prezzi sui menù. Tra l’altro, quella donna dovrebbe sapere la differenza tra il bar di una stazione o di Marano. Qui ci si gode la consumazione seduti sulla spiaggia di Positano, con un panorama mozzafiato».

Il proprietario del bar ha anche detto: «Abbiamo anche la musica dal vivo e quindi è chiaro che non si può pagare una bottiglietta d’acqua o un caffè 1,50 euro. I musicisti vanno pagati, è normale. Questo fa capire lo spessore della gente che c’è in giro». Lulù Fiorentino, padrone del bar, cita anche i prezzi dei locali in altre città del nostro Paese: «Sono stato a Firenze con mia moglie e i miei figli, in un bar a piazza della Signoria. Ho pagato quattro caffè, quattro spremute d’arancia e quattro toast 96 euro».