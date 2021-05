Abusa di 2 bambini di 6 e 8 anni: arrestato noto professionista di 50 anni

L’uomo abusava in modo continuativo di due bambini di 6 e 8 anni e poi filmava le violenze. Aveva fatto 9mila video

Un uomo di 50 anni, noto professionista, è finito in manette per aver commesso ripetuti abusi sessuali su due bambini di 6 e 8 anni e per aver prodotto materiale di pornografia minorile. A portare avanti l’inchiesta sotto copertura nel Dark Web, gli investigatori del Servizio Polizia Postale e Comunicazioni guidato dalla procura di Roma, in collaborazione con la Polizia Postale di Torino.

L’uomo abusava dei due minori in modo continuativo sfruttando le sue capacità manipolatorie. Era infatti riuscito a ottenere l’affetto e la fiducia completa dei bambini e in 2 anni ha filmato gli abusi su di loro per un totale di 9mila video. Dato che aveva anche la fiducia di amici e parenti, riusciva a stare con i bambini anche per diversi giorni.

Per via di questa disponibilità l’uomo torinese pianificava gli abusi spingendosi sempre oltre e questi sarebbero continuati se non fosse intervenuta la Polizia arrestando l’uomo.