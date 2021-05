Tragedia Mottarone, avviata raccolta fondi per aiutare Eitan

Avviata la raccolta fondi per Eitan, il bambino di cinque anni sopravvissuto alla tragedia di Mottarone, ora ricoverato in prognosi riservata.

«Aiutiamo il piccolo Eitan» è questo il titolo della raccolta fondi ospitata su Eppela per aiutare l’unico superstite della tragedia di Mottarone. Eitan, salvato dall’abbraccio di suo padre, ha perso nell’incidente entrambi i suoi genitori, suo fratello e i bisnonni che, da Israele, erano arrivati in Italia per passare del tempo con i nipoti.

La raccolta fondi

La campagna è stata lanciata sul sito Eppela, la piattaforma che si impegna ad ospitare e promuovere progetti di grande valore umanitario e civico. «Aiutiamo il piccolo Eitan» sarà gestita con la modalità «Raccogli tutto». Modalità che viene usata soprattutto in caso di progetti a impatto umanitario elevato e che permette al progettista di ricevere tutta la somma indipendentemente dalla cifra raggiunta. Attualmente sono stati raccolti 13.439€ e il primo obiettivo fissato è 25.000€.

Eitan, di origine israeliane e residente a Pavia, è ricoverato all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ed è in prognosi riservata. I medici prevedevano di sottoporlo ad una risonanza magnetica per valutare le condizioni del cervello, «Adesso deve restare calmo, speriamo» ha affermato Giorgio Ivani, il Direttore della Rianimazione dell’Ospedale Regina Margherita. Ad occuparsi del bambino ora ci penserà la zia, la sorella del padre di Eitan morto nella tragedia di Stresa-Mottarone.