Orrore a Roma: enorme topo si sfama nel bancone di una tavola calda [VIDEO]

Un’altra cartolina dalla Capitale, dopo il pavimento delle strade che cede e inghiotte macchine, un roditore all’interno del bancone di quella che sembra essere una tavola calda in zona Circonvallazione Clodia a Roma.



La testimonianza da film horror direttamente dalla pagina Ig di Welcome to Favelas con un video in cui si vede un enorme topo banchettare allegramente, come nulla fosse, sotto gli occhi di alcuni clienti sconcertati. Il commento dell’uomo dietro al bancone è «Deve essere stata la pioggia», che evidentemente, dal suo punto di vista, deve aver spinto l’animale fuori dalla sua tana per procacciarsi del cibo. E sembra anche esserci riuscito perfettamente.