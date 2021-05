Tragedia Mottarone, il responsabile del funzionamento della funivia: “temevamo il blocco”

La tragedia della funivia Stresa-Mottarone, un dramma che ha distrutto cinque famiglie, ucciso 14 persone. Si sta cercando di fare luce su chi siano effettivamente i responsabili.

Gabriele Tadini, responsabile del funzionamento della Funivia del Mottarone, uno dei tre fermati per la tragedia avvenuta domenica 23 maggio, ha dichiarato durante l’interrogatorio della scorsa notte al pm: “La preoccupazione era il blocco della funivia. Stavamo studiando quale poteva essere la soluzione per risolvere il problema”.

Tadini ha parlato per almeno 4 ore e ha riempito, come è stato riferito, parecchie pagine di verbale. “Quella cabina aveva problemi da un mese o un mese e mezzo” e per cercare di risolverli sono stati effettuati “almeno due interventi tecnici”, ha aggiunto Tadini. Le ammissioni davanti al Procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, e al pm Laura Carrera, che coordinano le indagini condotte dai carabinieri.