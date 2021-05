18enne sparita dopo aver rifiutato nozze combinate: in un filmato tre persone con le pale dietro la sua casa. Si indaga per omicidio

Si sta indagando per omicidio a Reggio Emilia per quanto concerne il caso di Saman Habbas, 18enne pakistana sparita da un mese dopo aver rifiutato le nozze combinate denunciando i suoi genitori. Gli investigatori stanno mantenendo grande riserbo sull’inchiesta ma tra gli indagati potrebbero esserci i familiari. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Reggio Emilia, sotto la guida della Procura.

È inoltre emerso un video dalle telecamere di sicurezza in cui tre persone con due pale, un secchio con un sacchetto azzurro e un piede di porco si recavano nei campi dietro la casa della famiglia di Samman Habbas. Questo video ha rafforzato l’ipotesi degli inquirenti di un possibile omicidio.

I genitori sarebbero tornati urgentemente in Pakistan poco tempo fa. Saman, dopo la denuncia, si trovava in una struttura protetta, poi da maggiorenne aveva deciso di tornare a Novellara.

La giovane che in quel periodo era minorenne, si era rivolta ai servizi sociali e i genitori furono denunciati a gennaio dai militari per costrizione o induzione al matrimonio. Il matrimonio sarebbe dovuto avvenire il 22 dicembre, con biglietti aerei comprati il 17 dicembre. Ma la ragazza si è opposta raccontando tutto agli assistenti sociali del Comune, che hanno denunciato tutto. Da quando era rientrata a casa era stata qualche settimana in Nord Europa. Poi era rientrata in Italia. Stavolta la sua scomparsa assume contorni sospetti.

A suscitare preoccupazione, l’assenza di una denuncia di scomparsa e l’allontanamento improvviso della famiglia. Ecco perché gli inquirenti hanno voluto indagare sull’accaduto. Non è escluso per rintracciare i sospettati si debbano mettere in campo rogatorie internazionali. Intanto si prosegue nella ricerca della 18enne, nonostante nelle ultime ore siano venuti fuori elementi che farebbero pensare al peggio.