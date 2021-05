Mottarone, il piccolo Eitan parla con sua zia e si guarda attorno. Presto il bambino lascerà il reparto di rianimazione

Il piccolo Eitan parla con sua zia Aya e si guarda intorno. È l’unico sopravvissuto all’incidente del Mottarone. Lo comunicano i sanitari dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. «Il bambino è adesso sveglio e cosciente nel reparto di Rianimazione. Dal punto di vista clinico è sempre in prognosi riservata, dovuta al trauma toracico e addominale oltre che alle fratture agli arti. Nei prossimi giorni uscirà dalla Rianimazione e verrà trasferito in un reparto di degenza».

Oltre alla zia Aya col bambino c’è la dottoressa Marina Bertolotti, psicologa che lavora con la sua equipe per evitare un trauma al piccolo una volta che si sarà risvegliato. Saranno “assecondati i tempi del bambino“, dicono i sanitari, e si stabilirà assieme ai familiari cosa dirgli.

Nel frattempo hanno appeso oggi sul balcone di Palazzo Broletto a Pavia, in piazza Vittoria, uno striscione per incoraggiare il piccolo Eitan. L’iniziativa è stata del presidente del consiglio comunale Nicola Niutta e del sindaco Mario Fabrizio Fracassi.

Leggi anche:—>Covid, due comuni del Palermitano da domani in zona rossa

«Ho intenzione di proporre anche una vicinanza più concreta alla famiglia del piccolo Eitan e questa sera ne parlerò in consiglio comunale», ha detto Niutta. «Penso però che ci sia anche bisogno di piccoli gesti che testimonino come Pavia riesca a stringersi, facendo leva sul proprio senso di comunità, ad Eitan. Vorrei che capisse e sapesse che la sua città gli è accanto. Così lo abbracciamo idealmente: prenderò contatti con le istituzioni ebraiche di Milano per capire se potremo fare qualcosa insieme quando Eitan tornerà a casa».

«Sono appassionato di montagna», ha detto il sindaco Mario Fabrizio Fracassi. «Quando ho saputo la notizia per me è stato un dolore forte. Sapere che una famiglia ha perso la vita cercando un po’ di svago in una domenica che doveva essere di festa, mi ha ferito profondamente. Sono in contatto con la famiglia: Eitan ieri ha aperto gli occhi e mi piace pensare, dopo la preghiera che con il vescovo Corrado abbiamo recitato in Duomo la sera delle Sacre Spine, che da lassù qualcuno stia guidando i suoi passi».