Covid, due comuni del Palermitano da domani in zona rossa

In Sicilia l’aumento dei contagi ha portato alla decisione di nuove restrizioni in alcune zone. È stato disposto dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

L’aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Geraci Siculo e Lercara Friddi, in provincia di Palermo che diventano zona rossa. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con un’ordinanza che avrà efficacia da domani, 28 maggio, fino al 3 giugno compreso. Nell’ambito della stessa ordinanza si stabilisce la prosecuzione della “zona rossa”, fino al 3 giugno, per San Cipirello e Vicari, sempre in provincia di Palermo.