Covid, Francia: dal 31 maggio obbligo quarantena per chi arriva da Gb. Questo a causa della variante indiana che circola nel Paese

A partire da lunedì 31 maggio sarà obbligatoria una settimana di quarantena per coloro che arrivano in Francia dal Regno Unito, dove sta circolando la variante indiana del Covid-19. Lo hanno comunicato le autorità francesi.

Gli stranieri non residenti che si recheranno in Francia dal Regno Unito dovranno inoltre presentare motivi imperativi per giustificare la loro visita nel Paese. Chiunque entri in Francia giungendo dal Regno Unito dovrà portare con sé un test Pcr o antigenico che risalga a meno di 48 ore prima.