Russia blocca ingresso a compagnie aree che evitano Bielorussia

La Russia sta bloccando gli ingressi ai voli che evitano la Bielorussia dopo quanto accaduto col dirottamento del volo Ryanair

La Russia ha bloccato l’ingresso alla compagnia aerea austriaca Austrian Airlines per entrare nel suo spazio aereo, per un volo che oggi andava da Vienna a Mosca su una rotta alternativa a quella che solitamente passa tramite lo spazio aereo bielorusso. È quanto riporta la Tass.

Un caso simile è successo alla compagnia aerea francese Air France, che ieri e oggi ha cancellato il volo Parigi-Mosca, sembra per le stesse ragioni. L’Air France aveva annunciato, solo qualche giorno fa, che non avrebbe volato in Bielorussia dopo il caso del dirottamento di un aereo Ryanair in Bielorussia per consentire la cattura di un dissidente giornalista bielorusso.