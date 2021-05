Docente pubblica un tweet contro il libro di Giorgia Meloni, FdI si indigna

Il tweet del professore dell’università Ca’ Foscari di Venezia non è andato giù all’autrice e leader del partito, Giorgia Meloni.

“Nelle librerie Feltrinelli può capitare”. Questa frase accompagna l’immagine dello scaffale di una libreria Feltrinelli in cui un serie di copie del libro “Io sono Giorgia”, scritto dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, sono posizionati a testa in giù. A diffondere la foto su Twitter è stato un docente dell’università Ca’ Foscari di Venezia, Simon Levis Sullam, e la cosa ha fatto indispettire non poco l’autrice ed esponente politica di centrodestra. Questo perché il riferimento alla fine di Benito Mussolini, appeso a testa in giù in piazzale Loreto, è piuttosto immediata.

La reazione di Giorgia Meloni

E infatti la diretta protagonista della vicenda è intervenuta subito per commentare la vicenda attraverso il suo profilo Facebook. Meloni ha pubblicato un’immagine in cui compare il post del docente, accompagnata dalla frase: “Il professore universitario che scherza su una politica appesa a testa in giù. L’odio rosso non indigna nessuno?”. La numero uno di FdI ha anche aggiunto come didascalia: “Ma vi sembra normale che un docente universitario scherzi sui miei libri ribaltati per simulare il fatto che io venga appesa? Ecco a voi l’esempio di una delle tante ‘menti’ che insegnano ai giovani il rispetto, la tolleranza, la libertà di pensiero e il confronto civile. Meno male che i cattivi seminatori di odio siamo noi di destra…”, ha scritto Meloni.

Il sostegno di Fratelli d’Italia

La leader è stata chiaramente sostenuta dai suoi colleghi di partito. In primis Paola Frassinatti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile del dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia, che ha attaccato il professore. “Ancora una volta un docente universitario offende e insulta Giorgia Meloni. Come possa essere un ricercatore universitario questo personaggio è davvero un mistero. Ed è preoccupante che questi soggetti che offendono e minacciano siano a contatto con gli studenti ai quali dovrebbero insegnare correttezza e rispetto. Presenterò un’interrogazione al ministro dell’Università Messa affinché si accerti che vengano presi seri provvedimenti nei confronti del ricercatore Sullam“, ha annunciato Frassinatti.

Ma anche Andrea Delmastro Delle Vedove è accorso in difesa di Meloni. Ha criticato con forza il tweet del professore, il membro di Fratelli d’Italia. “Simon Levis Sullam twitta, compiaciuto, il libro di Giorgia Meloni posto a testa all’ingiù. La violenta volgarità del docente rappresenta mirabilmente gli hate speech su cui la sinistra imperversa. Nulla da dire questo giro? Da parte nostra soverchia commiserazione per chi combatte con la retorica anacronistica dell’antifascismo livoroso e militante una donna nata nel 1977. Lasciamo al docente la copertina di Linus dell’antifascismo militante volentieri perché senza di essa rimarrebbe nudo come un verme”, ha attaccato Delle Vedove.

La reazione del web

Sulla questione il web si è diviso. Da una parte chi ha difeso Meloni, schierandosi contro il tweet del docente Sullam. C’è chi scrive: “Fanno veramente pena questi ‘antifascisti’ che, mancando di argomenti e programmi validi da contrapporre agli avversari politici, ricorrono all’insulto e alla volgare e meschina riproposta di un atto criminale che rimarrà per sempre una vergogna per l’Italia”. Oppure: “L’#egemoniaculturale della #sinistra #radicalchic… E’ tutto questo odio, sotto le forme più disparate, che aborro. Sia a destra che a sinistra. Ed ultimamente vedo la sinistra più che squallida, senza pari…”. Dall’altra parte chi ha continuato a fare ironia sull’immagine dei libri a testa in giù, restando totalmente in linea con il tweet del professore. “La giusta posizione in #libreria del #libro della #Meloni”, ha scritto un utente.