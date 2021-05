Donna di 48 anni si chiude in bagno e si dà fuoco: ha ustioni sull’80% del corpo

Dramma oggi a Rovigo, all’alba una donna di 48 anni, infermiera e mamma di due figli, si è chiusa in bagno e si è data fuoco. L’ipotesi più probabile sembrerebbe essere il tentato suicidio. Le sue condizioni sono molto gravi, è stata ricoverata in ospedale a Rovigo, poi trasferita nel centro ustionati di Verona. Ha bruciature sull’80% del corpo.

La vittima

La donna viveva nel quartiere residenziale di San Pio X a Rovigo, ha 48 anni ed è un’infermiera. Ha due figli, un bimbo di sei anni e un ragazzo di 16. In base alle prime informazioni, la donna questa mattina, si è chiusa in bagno, si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco. A dare l’allarme è stato il marito. Non si hanno ancora ulteriori informazioni, non si conoscono le ragioni del folle gesto. Non sono noti screzi, la famiglia è stata descritta da tutti come ‘normale’.