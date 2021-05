Arresto Di Fazio, la ex moglie ha confermato i maltrattamenti: “Narcotizzava anche me”

L’ex moglie di Di Fazio è stata ascoltata dai pm ed ha denunciato abusi e maltrattamenti avvenuti durante il matrimonio terminato nel 2012.

Nell’ambito delle indagini che hanno portato all’arresto di Antonio Di Fazio, il manager accusato di aver abusato di una studentessa 21enne, è stata ascoltata la sua ex moglie. La donna, ascoltata dal pm Alessia Menegazzo, ha dato conferma delle modalità utilizzate dall’ex marito già emerse nei giorni passati. Attraverso il suo racconto, definito «lungo e doloroso», ha ricostruito tutte le tappe del suo matrimonio terminato nel 2012.

Denunciato per maltrattamenti

L’ex moglie di Antonio Di Fazio, all’epoca, aveva deciso di denunciarlo per maltrattamenti. Denunce che, solo oggi, assumono un peso diverso tenendo conto di quanto accaduto. I pm, adesso, stanno anche avanzando nuove valutazioni degli atti contenuti all’interno della causa di separazione. La stessa ex moglie avrebbe subito quanto denunciato dalle giovani ragazze negli ultimi giorni. L’ex manager milanese avrebbe utilizzato, anche in questo caso, narcotici per stordire la donna, la quale sarebbe stata tenuta «in uno stato di soggezione psicologica».