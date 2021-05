Lite furibonda tra due coniugi: il marito accoltella la moglie 51enne – Meteoweek

Un altro femminicidio, altro sangue innocente si è sparso oggi a Altopascio (Lucca). Una donna di 51 anni è stata uccisa a coltellate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che avrebbero fermato l’omicida, un uomo 54enne, che è il marito. Secondo prime informazioni l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i coniugi mentre erano da soli in casa. La coppia ha due figli.

L’omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio in uno stabile ad Altopascio in via Enrico Fermi. La donna, una casalinga, è morta in breve tempo e il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto appreso i carabinieri hanno condotto via il marito, che si troverebbe in una caserma dell’Arma. Le indagini sono in pieno corso per stabilire i motivi della lite in famiglia che ha portato all’omicidio.