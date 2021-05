Tragedia Mottarone, la testimonianza: “Vivi per pochi minuti, potevamo esserci noi”

La testimonianza di Claudio Nicolazzo assicuratore calabrese di Platania, che vive e lavora a Zurigo, in vacanza per festeggiare il compleanno di suo figlio. Il Mottarone era una delle tappe.

“Siamo stati gli ultimi a salire sulla funivia. Pochi secondi e su quella cabina potevamo esserci noi”, sono le parole di Claudio Nicolazzo all’ANSA.

“L’impressione, da utilizzatore di impianti, non è stata buona: la struttura appariva molto vecchia e poco curata – ha dichiarato in una videointervista all’ANSA – e salendo abbiamo notato un forte rumore metallico, ma non ci ha portati a immaginare nulla di grave. Abbiamo messo in secondo piano i rumori e il ‘ballare’ della cabina per il paesaggio”.