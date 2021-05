“Vaccini per tutti”, e Chinatown viene invasa da una folla di migranti [FOTO]

È accaduto ieri a Londra, una folla di migranti ha invaso le strade di Chinatown. La gente è stata richiamata dall’annuncio pubblicato sul sito di una charity in cui veniva pubblicizzata la possibilità di vaccinarsi contro il Coronavirus senza la necessità di presentare alcun documento.

Per potersi vaccinare in Gran Bretagna, è necessario effettuare una prenotazione al sito SSN. Un gruppo di volontari ha organizzato una campagna di vaccinazione parallela, su dei bus che si spostano per la città.

LEGGI ANCHE: Nota conduttrice radio Bbc perde la vita dopo vaccinazione AstraZeneca

Per poter ricevere una dose bastava quindi presentarsi nel luogo designato. Per questa ragione una folla è giunta sul posto in attesa di ricevere il vaccino, somministrato su un autobus. La maggior parte delle persone erano migranti.