Nota conduttrice radio Bbc perde la vita dopo vaccinazione AstraZeneca. Aveva sviluppato coaguli di sangue ed emorragie

Una nota conduttrice radio della Bbc, Lisa Shaw, 44 anni, è morta per aver sviluppato «coaguli di sangue ed emorragie» dopo essersi vaccinata con AstraZeneca. È stata la famiglia a comunicarlo e ora un medico legale si occuperà di esaminare se il vaccino possa essere stato una «complicazione».

La donna, che non aveva altre patologie note, è deceduta in ospedale a Newcastle venerdì 21 maggio. La famiglia ha detto:«Lisa ha iniziato a soffrire di mal di testa una settimana dopo il vaccino di AstraZeneca per poi peggiorare pochi giorni dopo».

Sul Guardian oggi si ricorda come in Uk agli under 40 si offra, quando disponibile, un’alternativa al vaccino AstraZeneca dopo segnalazioni di coaguli di sangue molto rari con piastrine basse. In Gb ci sono stati 309 casi su 33 milioni di persona vaccinate col siero AstraZeneca.