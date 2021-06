Bollettino coronavirus 31 maggio: 1.820 contagi, 82 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 31 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 31 maggio, dichiara 1.820 contagi, 82 decessi. Sono 1.033 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 38 (ieri erano stati 27). Sono invece 6.482 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 109 in meno nelle ultime 24 ore.

Sono 86.977 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 164.495. Il tasso di positività è del 2,1%, in aumento rispetto all’1,8% di ieri (+0.3%).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.217.821, i morti 126.128. I dimessi ed i guariti sono invece 3.858.019, con un incremento di 6.358 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 233.674, in calo di 4.622 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 226.159 persone (-4.485 rispetto a ieri).

Le Regioni

In Campania 284 casi e 15 decessi

Sono 284 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono stati 4.774. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 5,94%. I nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono 15, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia è 7.206. I nuovi guariti sono 944, il totale dei guariti è 345.384. In Campania sono 62 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 703 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Nel Lazio 251 nuovi casi, 4 i decessi

“Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-2461) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, si registrano 251 nuovi casi positivi (-27), i decessi sono 4 (-2), i ricoverati sono 929 (+16). I guariti 1292, le terapie intensive sono 146 (-6)”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,5%. I casi a Roma citta’ sono a quota 169 – aggiunge – .I dati di oggi si confermano tra i piu’ bassi negli ultimi 7 mesi” sottolinea l’assessore. “Nelle province di Latina, Frosinone e Viterbo si registrano zero decessi e nella provincia di Rieti zero nuovi casi”, conclude.

In Emilia-Romagna meno di 200 nuovi casi, tre vittime

Meno di duecento nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna e tre vittime con Covid-19 in regione, mentre negli ospedali c’è un lieve rimbalzo di ricoveri con dieci pazienti in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. I contagi sono 188 rilevati su 8.506 tamponi delle ultime 24 ore (un numero minore della media come sempre accade nel weekend). Età media 36 anni. Tre sono le vittime registrate oggi, due uomini di 81 e 93 anni nel Bolognese e un 67enne nel Riminese. Il totale dei morti da inizio pandemia è di 13.186. In terapia intensiva ci sono ad oggi cento pazienti, uno in più rispetto a ieri, e nei reparti Covid 530 persone (nove in più). Nelle province, Modena in testa con 38 nuovi casi nelle ultime 24 ore, seguita da Parma (32). Poi Bologna (24), Rimini (22), Forlì (20). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 15.273 (-487 rispetto a ieri), di cui il 95,8% in isolamento domiciliare. Vaccinazioni: alle 15 risultano somministrate complessivamente 2.655.315. Sul 978.330 sono i cittadini che hanno completato il ciclo di immunizzazione.

In Toscana 147 nuovi casi, età media 40 anni, 13 i decessi

I ricoverati sono 540 (8 in più rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (stabili). In Toscana sono 147 i nuovi casi di Covid (139 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico), che portano il totale a 241.422 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 226.601 (93,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.373 tamponi molecolari e 1.402 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,2% è risultato positivo. Sono invece 2.594 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.102, -3,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 540 (8 in più rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un’età media di 77,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 147 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 45% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

In Piemonte 126 positivi, 7 morti

In Piemonte sono 126 i casi positivi riportati oggi dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione, il tasso calcolato sui 12.446 tamponi processati è dell’1%, con una quota di asintomatici del 57,9%. I ricoverati in terapia intensiva sono 81 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti 594 (- 31). I morti 7 (di cui 2 registrati oggi), i guariti -333. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.490, gli attualmente positivi 5.165.

Alto Adige, una settimana senza decessi, 12 nuovi casi

L’Alto Adige da una settimana non registra decessi di pazienti covid. I nuovi casi sono appena 12, ma il numero di test effettuati è molto basso, ovvero: 237 tamponi pcr (10 positivi) e 881 test antigenici (2 positivi). Lo riferisce un comunicato dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Non ci sono più pazienti covid in cliniche private. Sale perciò da 16 a 17 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre resta stabile a 4 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Sono 1.399 gli altoatesini in quarantena e 24 i guariti, che complessivamente ormai sono 72.567.

Valle D’Aosta, nessun decesso e 10 nuovi contagi

Nessun decesso e 10 nuovi contagi da Covid -19 in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio emergenza a 11.593. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 236, + 8 rispetto a ieri , di cui sei ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva m, e 229 in isolamento domiciliare. I guariti salgono di due unità rispetto a ieri e raggiungono i 10.885. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 129.569 + 103 rispetto a ieri di cui 32.748 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono ad oggi 472.

