Mottarone, Daniela Zuccoli (vedova Mike Bongiorno):«Mio figlio era nella cabina mezz’ora prima che precipitasse». Il racconto della donna

Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno, racconta quanto accaduto al figlio Michele, scampato alla tragedia del 23 maggio scorso sulla funivia Mottarone. La vedova ha raccontato in un’intervista a Repubblica che il figlio Michele, nato dall’unione con Mike, avrebbe potuto trovarsi sulla cabina precipitata lo scorso 23 maggio. Nella tragedia sono morte 14 persone.

Daniela ha raccontato che «Miki ha preso la funivia di Stresa mezz’ora prima che precipitasse la stessa cabina sulla quale era salito». Secondo la donna, proprio Mike avrebbe protetto il figlio, da lassù: «Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito. Se parlo con Mike come fosse ancora in vita? Non proprio. Non ci sono medium o fantasmi, coltivo una spiritualità di tipo cattolico».

«Mike è presente con la sua energia intorno a me, avverto come una tensione che si manifesta in due modi: la prima fa male, è la sensazione dei rari abbandoni. La seconda rilassa e commuove, significa che Mike mi approva. La verità è che nessuno muore davvero. Diventiamo universo, ci trasformiamo in energia e questa energia si tramuta in un corpo un numero indefinito di altre volte, finché non ci ripuliamo fino in fondo», chiosa Daniela.