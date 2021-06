Uomo trovato morto in casa in una pozza di sangue: arrestato il figlio per omicidio volontario

Un uomo è stato trovato morto in casa in una pozza di sangue e il figlio gravemente ferito. È accaduto in via Liburni in zona San Lorenzo a Roma.

Un uomo di 53 anni è stato trovato morto nel corridoio di casa, ucciso a coltellate, mentre il figlio, di 19 anni, è stato trovato chiuso in bagno con ferite di arma da taglio, in gravi condizioni e con un coltello in mano. E’ accaduto nel pomeriggio in un appartamento di via dei Liburni a Roma. dove l’uomo ucciso faceva il portiere. A chiamare la polizia intervenuta sul posto è stato un passante. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I. Da chiarire la dinamica dei fatti.

Il figlio è stato trovato in bagno, con il coltello in mano mentre si provocava ferite. I poliziotti sono dovuti entrare insieme ai vigili del fuoco aprendo una grata. Tra il ragazzo, che ha problemi con la droga, e il padre sembra ci fossero liti frequenti.

LEGGI ANCHE: Omicidio Serena Mollicone: per la procura è stata uccisa in caserma

Sul caso stanno indagando gli investigatori del commissariato San Lorenzo che hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento con gli agenti della polizia Scientifica. Tra le ipotesi non si esclude quella di un omicidio e di un tentativo di suicidio, ma vengono prese in considerazione anche altre piste.