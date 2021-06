Rissa tra sposo e testimone: il matrimonio finisce male [VIDEO]

Scoppia la rissa durante i festeggiamenti del matrimonio: ecco il video che riprende la baruffa tra lo sposo e il testimone.

Un matrimonio da dimenticare. Così si potrebbero definire i festeggiamenti di una coppia appena convolata a nozze, finiti con una rissa che ha visto coinvolti lo sposo e il suo testimone. È successo a Specchia, in provincia di Lecce, nel pomeriggio di domenica 30 maggio. Sul posto sono dovuti intervenire perfino i Carabinieri a sedare la situazione. Secondo i primi accertamenti dunque la miccia si sarebbe accesa a causa di un brindisi “fuori posto”, ma anche di qualche bicchierino di troppo. E dai festeggiamenti, in un attimo, sposo e testimone hanno iniziato ad accapigliarsi.

Leggi anche: Mario Draghi: “Abbiamo bisogno del mondo intero, non di singoli Stati”

Calci e pugni sono volati tra i due, in una lite violenta che è iniziata nel locale dove si stava svolgendo il ricevimento, ed è continuata all’esterno dell’attività, per la strada, accompagnata dalle urla preoccupate degli invitati. Il tutto si è interrotto quando sono intervenuti sul posto i militari. A quel punto il testimone è stato trasferito all’ospedale di Tricase, sempre in provincia di Lecce, per alcuni accertamenti, ma non avrebbe riportate gravi ferite. Per il momento, né l’uno né l’altro hanno sporto denuncia.

Leggi anche: Salvini: “Meloni in crescita? La Lega guida la coalizione”. I sondaggi sui leader

La notizia è stata diffusa da alcuni media locali, accompagnata da un video di pochi secondi in cui si vedono i partecipanti che tentano di dividere lo sposo e il testimone nel mezzo della rissa tra i due. Basta una manciata di istanti per dipingere la situazione: urla, spintoni e tirate di capelli fanno stupire i passanti. Un triste epilogo per una festa che, invece, era iniziata con tutte le buone intenzioni: il pranzo di nozze aveva giusto una ventina di invitati e si stava tenendo nello spazio all’aperto di un locale nel pieno rispetto delle regole anti Covid. Con ospiti e tavoli ben distanziati.

[VIDEO]