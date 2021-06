Covid, in Sudafrica si teme la terza ondata: rafforzate le misure

Il Sudafrica intensifica le misure contro il Covid-19 nel timore di dover fronteggiare una terza ondata del virus.

Quattro delle nove province della nazione, tra cui Gauteng che vanta Johannesburg e Pretoria ed ha la popolazione più numerosa, stanno di fatto già combattendo una terza ondata di infezioni, lo ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa annunciando la necessità di una stretta a livello nazionale. “Potrebbe essere solo una questione di tempo prima che il paese nel suo insieme entrerà in una terza ondata”.

Con oltre 1,65 milioni di casi e 56.363 morti, il Sudafrica è ufficialmente il Paese più colpito del continente. “Il numero di infezioni ha iniziato a crescere rapidamente in diverse parti del paese”, ha spiegato il presidente, mentre aumentano anche gli ingressi in ospedale. “Ritardare la diffusione del virus è particolarmente importante ora per consentire a quante più persone possibile di essere vaccinate prima che la nuova ondata raggiunga il suo picco”, ha aggiunto.

Le misure

Il coprifuoco notturno, da lunedì inizierà un’ora prima dalle 23:00 mentre i negozi non essenziali, i bar, i ristoranti e le palestre dovranno chiudere alle 22:00. Gli incontri, inclusi eventi politici e religiosi, saranno limitati a 250 persone all’aperto e 100 al chiuso.