Si sono concluse le ispezioni a Berlino sul volo Ryanair costretto ad un atterraggio d”emergenza.

Ieri sera alle 20.00 un volo Ryanair ha effettuato un atterraggio d”emergenza su una pista dell”aeroporto di Berlino. Qui la polizia tedesca ha ispezionato a lungo l”aereo. Anche se le forze di sicurezza tedesche non hanno reso noto il motivo dell’atterraggio, il quotidiano Bild parla di allarme bomba. Il volo Ryanair Dublino-Cracovia ha effettuato un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto tedesco. I 160 passeggeri a bordo hanno proseguito il viaggio su un altro volo.

L’ispezione della polizia federale tedesca si è concluso, come ha riportato il Focus Online poco fa. Intorno alle 4 di stamattina i passeggeri sono stati fatti imbarcare su un altro volo mentre le forze di sicurezza circondavano il velivolo. Per questioni di sicurezza, l’aereo si era fermato in una zona distante dal terminal. Agenti e cani hanno esaminato tutti i bagagli allineati a terra. L’emergenza era stata segnalata dall’aereo ed era stato autorizzato ad atterrare nell’aeroporto berlinese.

Per lo stesso allarme bomba, una settimana fa un altro volo Ryanair era atterrato a Minsk. Il caccia bielorussi avevano fatto deviare e avevano scortato il volo da Atene per Vilnius a Minsk per l’allarme bomba a bordo de velivolo. Una volta atterrati, era finito in manette il dissidente e giornalista bielorusso Roman Protasevich.