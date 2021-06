Previsioni Meteo OGGI lunedì 31 | cieli coperti

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 31 maggio. Al nord cieli coperti con schiarimenti nel corso della serata. Al centro cieli parzialmente coperti in giornats. Al sud cieli nuvolosi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 31 maggio

Nord:

Addensamenti compatti lungo l’arco alpino, con associati deboli rovesci e isolati temporali durante le ore centrali della giornata; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Generali condizioni di bel tempo, ma con temporanei addensamenti nelle aree interne di Sardegna e Lazio, durante le ore centrali che localmente potranno dar luogo a rovesci o temporali sparsi.

Sud e Sicilia:

Al primo mattino cielo poco nuvoloso o velato. dalla seconda parte della mattinata aumento delle nuvolosità cumuliforme sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, specie su Calabria centromeridionale e Sicilia centrorientale, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Temperature:

Minime stazionarie su Sardegna occidentale e Sicilia centromeridionale, stazionarie o in lieve diminuzione sulle regioni alpine, in diminuzione sul resto del paese, più marcate sulle aree interne centromeridionali peninsulari; massime in diminuzione su Sicilia, Calabria e Sardegna meridionale; in aumento sul resto del meridione, sulla restante parte di Sardegna, nonché su Lazio, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche meridionali; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Generalmente deboli orientali, tendenti a disporsi da nord sulle regioni meridionali adriatiche.

Mari:

Da mossi a molto mossi l’adriatico meridionale e lo ionio orientale; da poco mossi a mossi le restanti porzioni di adriatico e ionio; poco mossi gli altri mari.