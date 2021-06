Previsioni Meteo OGGI martedì 1 | cieli sereni

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 1 giugno. Al nord cieli prevalentemente sereni con possibili nubi sparse. Al centro cieli sereni su tutta l’area interessata. Al sud bel tempo generale. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 1 giugno

Nord:

Condizioni di generale bel tempo, anche se con aumento delle nubi cumuli formi, accompagnate accompagnate da deboli piogge o rovesci, nelle ore centrali della giornata, a ridosso dei rilievi.

Centro e Sardegna:

Bel tempo sul settore peninsulare; estese velature sulla Sardegna, con aumento delle nubi cumuli formi sulle sue aree interne, accompagnate da rovesci o temporali sparsi, durante le ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia:

Estese velature sulla Sicilia, con al più locali addensamenti cumuli formi sulle coste meridionali, accompagnati da locali deboli piogge o rovesci; bel tempo sul resto del meridione, con al più formazione di locali nubi cumuli formi nelle ore centrali della giornata.

Temperature:

Minime in aumento sulle aree alpine e prealpine centro orientali, Sardegna meridionale e Sicilia occidentale, in diminuzione in pianura padana, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su tutto il paese.

Venti:

Deboli variabili.

Mari:

Da mosso a molto mosso lo ionio orientale; da poco mossi a mossi mare e canale di Sardegna, adriatico e ionio occidentale; poco mossi i restanti mari.