Accoltella la moglie durante una lite: 49enne in manette

Un uomo ha accoltellato la moglie ieri sera in provincia di Arezzo nel corso di una lite, poi è corso dai vicini di casa per chiedere aiuto. La donna, raggiunta dai fendenti al collo e al petto, si trova attualmente in ospedale ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, un 49enne italiano, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. In base alle prime indagini soffrirebbe di problemi di tossicodipendenza.

Una tragedia sfiorata a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Ieri sera, poco prima delle 20.00, un uomo ha accoltellato la moglie presso la loro abitazione. I fendenti, con un coltello da cucina, al culmine di una discussione, di cui non si conoscono i motivi. Il quarantanovenne ha colpito la vittima, di otto anni più giovane, con numerose coltellate al collo e al petto. Successivamente, dopo essersi reso conto di ciò che aveva fatto, è corso dai vicini di casa per chiedere aiuto. Dopo avere ricevuto la richiesta di intervento da parte di questi ultimi, i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118 sono immediatamente accorsi nell’appartamento.

La vittima, dopo un primo intervento sul posto, è stata trasportata nell’ospedale fiorentino di Careggi. Le ferite per fortuna non erano profonde e, dunque, non è in pericolo di vita, seppure attualmente sia ancora ricoverata nella struttura sanitaria per sottoporsi alle cure necessarie. Il marito, invece, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La Procura sta indagando per delineare nel dettaglio i contorni della vicenda. In base alle prime indiscrezioni emerse sembrerebbe che l’uomo vivesse una condizione di disagio provocata dalla dipendenza da sostanze stupefacenti.